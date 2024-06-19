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Силвиньо - о ничьей с Хорватией: Мы заслуживаем этого
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Албании Силвиньо поделился своими эмоциями после ничьи с Хорватией (2:2).
"Прежде всего, вы должны уважать своих соперников, потому что Хорватия очень хорошо играет на протяжении последних нескольких лет. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать.
В первом тайме мы играли очень хорошо, но после перерыва у нас были трудности на протяжении более чем 15-20 минут. Но в конце матча мы заслуживали ничью".
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