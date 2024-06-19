Силвиньо - о ничьей с Хорватией: Мы заслуживаем этого

Наставник сборной Албании Силвиньо поделился своими эмоциями после ничьи с Хорватией (2:2).

"Прежде всего, вы должны уважать своих соперников, потому что Хорватия очень хорошо играет на протяжении последних нескольких лет. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать.

В первом тайме мы играли очень хорошо, но после перерыва у нас были трудности на протяжении более чем 15-20 минут. Но в конце матча мы заслуживали ничью".