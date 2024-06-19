Испания — Италия. Где и когда смотреть центральный матч дня Евро-2024

Испания и Италия регулярно встречаются последние годы, и постоянно матчи проходят в равной, непредсказуемой борьбе. Конечно, тут опять будет так же.

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В первом туре Евро испанцы без проблем разбили постаревшую Хорватию (3:0), а "Скуадра Адзурра" проявила характер и перевернула матч против смелых албанцев (2:1).

У "Фурии" самая сильная сторона — полузащита, умеющая ускорить и замедлить игру, как никакая другая. Итальянцы же располагают блестящим набором защитников самого разного типажа, способных затормозить любую сборную.

Чьи козыри по итогу окажутся эффективнее — увидим в четверг , 20 июня , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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