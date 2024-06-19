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Испания — Италия. Где и когда смотреть центральный матч дня Евро-2024
Испания — Италия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency
Испания и Италия регулярно встречаются последние годы, и постоянно матчи проходят в равной, непредсказуемой борьбе. Конечно, тут опять будет так же.
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В первом туре Евро испанцы без проблем разбили постаревшую Хорватию (3:0), а "Скуадра Адзурра" проявила характер и перевернула матч против смелых албанцев (2:1).
У "Фурии" самая сильная сторона — полузащита, умеющая ускорить и замедлить игру, как никакая другая. Итальянцы же располагают блестящим набором защитников самого разного типажа, способных затормозить любую сборную.
Чьи козыри по итогу окажутся эффективнее — увидим в четверг, 20 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания — Италия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В остальных странах матч покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN1, TLN
- Чехия - ČT Sport
- Франция - Molotov, Free, M6, beIN Sports 1
- Грузия - 1TV
- Германия - MagentaTV, ZDF
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - Sport 1, Sport 2
- Италия - NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251
- Молдова - Moldova 1
- Польша - TVP Sport, TVP1
- Румыния - VOYO, Pro TV
- Словакия - Voyo, Dajto
- Испания - fuboTV España, TVE La 1
- Турция - TRT 1
- Великобритания - ITV 1 UK, STV Scotland
- США - fuboTV, Sling, ViX
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