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Война, смерть отца, депрессии и тяжелая болезнь не сломали нападающего. Как Йосип Иличич вернулся в сборную Словении
"Иличич мог стать лучшим футболистом Европы и получить "Золотой мяч", - говорил Джан Пьеро Гасперини
36-летний нападающий сборной Словении Йосип Иличич в который раз доказывает, что невозможное - возможно. Кто бы мог предположить, что футболист после всех провалов и испытаний вернется в сборную через два года и шесть месяцев отсутствия. Пожалуй, практически никто не ожидал увидеть Йосипа в Германии. Однако Матьяж Кек рискнул. Иличич вышел четвертого июня в товарищеском матче с Арменией на 60-й минуте при счете 1:1 и уже на 63-й забил победный гол. Вероятно, для Иличича, пусть и не в таком важном матче, этот гол стал одним из самых ценных в его карьере. Футболист всем доказал, в первую очередь себе, что на данный момент он выиграл борьбу со всеми личными проблемами и готов радовать болельщиков своими точными ударами.
Иличич по праву входит в категорию футболистов-ветеранов, как Лука Модрич, Криштиану Роналду, Пепе, Роберт Левандовски. Однако словенец заслуживает, чтобы его все-таки выделили из списка игроков, которые, скорее всего, попрощаются со своими сборными после финального свистка Евро-2024.
Первые шаги в футболе, работа грузчиком и "ангел-спаситель"
Йосип родился в 1988 году в маленьком городе Приедор (Босния и Герцеговина). Мальчик еще не научился ходить, но уже стал свидетелем трагедии - войны и гибели отца (застрелили) на пороге своего дома. Недолго думая, мама будущего футболиста собрала вещи и увезла детей (Йосипа и его старшего брата) в более спокойное место - город Крань (Словения). Несмотря на то, что Йосипу было всего восемь месяцев, ужасы войны преследовали его постоянно. Ребенок часто без причины плакал, видел кошмары во сне и боялся повторения трагедии. Чувство страха покидало мальчика лишь в те часы, когда он играл в футбол во дворе. Даже когда никто из друзей не выходил погонять мяч, Йосип часами пинал мяч в стену дома. Так рос будущий маэстро словенского футбола.
В семь лет Йосип присоединился к местной детской команде города Крань. Постепенно, демонстрируя великолепную технику владения мячом, хороший удар, физическую мощь и быстро развивающийся футбольный интеллект, Иличич добрался до "Интерблока" из первого дивизиона Словении. Через два года его клуб вылетел во второй дивизион. Иличич впал в отчаяние. С одной стороны - он любил футбол. С другой - мизерная зарплата и та нерегулярная не могла накормить футболиста, не говоря уже о покупке новых бутс. Иличич подрабатывал грузчиком и задумывался о завершении карьеры игрока. Спас голодного Иличича "Марибор", а точнее спортивный директор, который уговорил руководство клуба подписать талантливого перспективного нападающего. Йосип провел за "Марибор" всего 11 матчей, из них один в Лиге Европы против "Палермо". Именно этот матч круто изменил судьбу футболиста. Руководство сицилийского клуба сразу после матча сделало предложение "Марибору" о покупке игрока. Через несколько дней Иличич переехал в "Палермо".
Борьба с депрессией за право быть футболистом
Три сезона в сицилийском клубе пролетели со взлетами и падениями. Если у нападающего было хорошее настроение, он красиво забивал голы. Но если Иличич чувствовал себя не очень хорошо и его мучали ночные кошмары - футболист сидел дома, ни с кем не разговаривал, пропуская тренировки и даже матчи.
В 2013 году Иличича подписала "Фиорентина". Казалось, контракт с более громким клубом должен был помочь нападающему избежать психологических проблем. Однако футболист все чаще впадал в депрессию. Усугубляло состояние Иличича и отношение тренера. Винченцо Монтелла не собирался ждать, когда футболист будет готов выйти на поле. В итоге Иличич практически весь сезон наблюдал за футболом в статусе резервного игрока. Смена тренера (пришел Паулу Соуза) немного изменила положение Иличича в команде. Но не кардинально.
В какой-то момент стало ясно - без помощи специалистов Иличича не вытянуть. Пьетро Маранджело, психотерапевт озвучил неприятный диагноз - биполярное аффективное расстройство. Лечение - покой и терапия.
Как ни странно, в 2017 году, понимая все риски, итальянская "Аталанта" по настоятельной просьбе главного тренера купила Иличича. Можно сказать, риск оправдался. В сезоне 2017/2018 футболист забил 11 голов и отдал восемь ассистов. Но это не занчит, что Иличича не накрывала депрессия. В 2018 году Иличич был раздавлен новостью о смерти своего друга, экс-одноклубника из "Фиорентины" Давида Астори. Через некоторое время Иличич попал на больничную койку и находился на грани жизни и смерти. Футболист подхватил инфекцию, вследствие которой у него воспалились лимфоузлы. Чудом выживший Иличич нашел в себе силы и вернулся на футбольное поле. Конечно, не без поддержки семьи, одноклубников и Гасперини. Главный тренер "Аталанты" всегда восхищался талантливым игроком, поддерживал его, принимал во внимание состояние футболиста, часто давал возможность отдохнуть. Все это не помешало Иличичу забить 12 голов в сезоне 2018/2019, а в следующем - 15.
Следующий сложный этап в жизни футболиста наступил с приходом пандемии коронавируса. Иличич, как и все жители Италии, оказался запертым в доме без возможности выйти на улицу даже на 15 минут. Футболист ежедневно слышал звуки сирен скорой помощи, которые напоминали ему вой сирен войны. Он боялся за здоровье своих детей.
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Снятие карантинных ограничений, открытие границ, начало нового сезона (пусть и без болельщиков) не помогли Иличичу играть стабильно. Футболист часто отсутствовал не только на поле, а и в заявке "Аталанты" на матчи Серии А. Гасперини успокаивал болельщиков, обещая скорое возвращение нападающего. Собственно, тренер не обманывал. Иличич иногда играл. В сезоне 2020/2021 забил семь голов и записал на свой счет 11 ассистов. Летом 2021 года Иличич подумывал о переезде в другой клуб. "Милан" некоторое время рассматривал возможный трансфер. Однако до конкретного предложения дело не дошло. Гасперини не горел желанием продавать футболиста и смог уговорить его остаться в Бергамо еще на один сезон.
Возвращение домой
В сезоне 2021/2022 Иличичу не удалось достичь хорошего результата. Частые депрессии и нерегулярные тренировки отправили футболиста на скамейку запасных. К лету 2022 года Иличич набрал внушительный лишний вес. "Аталанта" и футболист по обоюдному желанию расторгли контракт. Возможно, нападающий и повесил бы бутсы на гвоздь, ведь футболист не был интересен даже клубам, которые тащились внизу турнирной таблицы Серии А. Попрощаться с футболом Иличичу помешал его родной "Марибор", а скорее спас от такого радикального решения и подарил шанс еще несколько лет наслаждаться любимым футболом. Точно так же, как и 12 лет назад.
"Дома и стены помогают" - это как раз об Иличиче. Вернувшись на родину, Йосип немного отдохнул и с новыми силами начал тренироваться. Болельщики закрыли глаза на то, что у Иличича длительный период не было игровой практики в "Аталанте" и на то, что футболист далеко не в оптимальной физической форме. Они помнили его одним из самых талантливых игроков. Пусть он и провел за "Марибор" в 2010 году всего 11 матчей. Словенец отблагодарил клуб сполна. Весь год он усердно работал, без лени и психологических сбоев. В сезоне 2023/2024 Иличич провел 31 матч, забил девять голов и в итоге заслужил вызов в сборную Словении на Евро-2024. Свой первый матч на турнире Словения провела с Данией (1:1). Иличич не вышел на поле. Впереди у словенцев матчи с Сербией (20.06.2024) и Англией (25.06.2024). Нет гарантии, что Иличич отыграет все 90 минут в одном из матчей. Но выйти и на кураже забить гол или отдать ассист словенский маэстро точно сможет.
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