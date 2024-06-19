Нойер повторил достижение Буффона на чемпионатах Европы

Мануэль Нойер, голкипер сборной Германии, вышел в стартовом составе на матч против Венгрии в рамках группового этапа Евро-2024.

Для игрока этот поединок стал семнадцатым на чемпионатах Европы. Таким образом футболист сравнялся с легендарным итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Отметим, что Евро-2024 является уже четвертым в карьере Мануэля Нойера.