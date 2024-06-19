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"Мы вели со счетом 2:1, думали, что все закончилось". Хавбек Хорватии прокомментировал ничью против Албании
Сучич высказался о матче Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Сучич, полузащитник Хорватии, прокомментировал ничью в матче против Албании (2:2).
"Мы вели со счетом 2:1, и мы все думали, что все закончилось, что мы победили. Очень обидно за второй гол. Это еще не конец, у нас есть еще один матч, и все еще в наших руках".
Напомним, что сборная Хорватии 24 июня сыграет против Италии в рамках третьего тура Евро-2024.
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