"Мы вели со счетом 2:1, думали, что все закончилось". Хавбек Хорватии прокомментировал ничью против Албании

Лука Сучич, полузащитник Хорватии, прокомментировал ничью в матче против Албании (2:2).

"Мы вели со счетом 2:1, и мы все думали, что все закончилось, что мы победили. Очень обидно за второй гол. Это еще не конец, у нас есть еще один матч, и все еще в наших руках".