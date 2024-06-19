Вадим Деонас: После игры с Румынией нашей сборной нужно переходить к варианту Б

Итог первого матча сборной Украины на Евро-2024 с Румынией (0:3) настолько поразил наше футбольное сообщество, что его эхо, надо полагать, не спадет до следующего поединка со Словакией. Поражение украинских футболистов от скромного по европейским меркам соперника вызвало не только разочарование, но и возмущение у многих специалистов. Одни эмоционально хейтили сине-желтых сборников, другие пытались найти этому объяснение на холодную голову. Известный в прошлом вратарь, а ныне тренер Вадим Деонас подошел к поражению от румын не без присущего одесситам чувства юмора.

– Хочу сказать вот что. Чтобы наша сборная всегда играла удачно в финальных частях чемпионата мира и Европы, нужно, во-первых, иметь в составе хотя бы одного одессита. На чемпионате мира 2006 года в национальной команде был воспитанник одесского футбола Андрей Воронин, сейчас в ней Георгий Бущан. Как одного, так и другого все называли "душой сборной". Они каламбурили, шутили, использовали разные приколы. То есть, создавали положительную атмосферу в коллективе. Хотя в нужное время вели себя в игре со всей серьезностью, как и положено настоящим профессионалам. Во-вторых, судя по игре с Румынией, нам нужно переходить к варианту Б. Это вариант 2006 года, когда на мировом первенстве в той же Германии первый матч мы проигрываем с большим счетом (Деонас проводит параллель между проигрышем 0:4 от Испании на ЧМ-2006 с недавним поражением 0:3 от Румынии – авт.), далее с небольшими проблемами выходим из группы. Первую игру квалификации нынешнего чемпионата Европы мы выигрываем в серии пенальти, а в полуфинале проигрываем будущему чемпиону Европы (улыбается).

– В случае, если ваш "вариант Б" действительно воплотится в жизнь, то для главного тренера нашей сборной Сергея Реброва это будет настоящим бальзамом на сердце…

– Если говорить о тренерской теме, то выскажу свое мнение. Считаю, что наиболее ощутимый шаг по изменению игры сборной Украины был сделан при Андрее Шевченко. Скажу откровенно: когда шла речь о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды, я ждал его с большими надеждами. Он ведь был очень успешным как клубный тренер: выигрывал чемпионство в Украине с "Динамо", в Венгрии с "Ференцварошем", в ОАЭ с "Аль-Айном", становился вице-чемпионом в Саудовской Аравии с "Аль-Ахли". Ребров уже год во главе сборной, видны ли какие-то изменения? Когда приходил Шевченко, он сформировал серьезный тренерский штаб из итальянцев Мауро Тасотти, Андреа Мальдеры и тренера вратарей испанца Педро Харо. Тогда он сказал: "Мы будем играть по-другому". В первом же матче под руководством Шевченко, в котором Украина проиграла хорватам 0:2, были заметны ростки нового стиля игры. И больше ни при Александре Петракове, ни при Сергее Реброве я не видел чего-то подобного. Не вижу, за счет чего наша сборная в игре может что-нибудь изменить.

– Сейчас многие специалисты подвергают строгой критике многих футболистов сборной Украины. Неужели все так плохо?

- Если анализировать этот злосчастный матч с Румынией, то вопросов действительно очень много. Вот, скажем, Георгий Судаков. В поединке с румынами он снова играл "на себя". Были моменты, когда он должен был отдавать передачу, но вместо этого шел в обыгрыш или же пробивал по воротам из неудобной ситуации. То есть он это чувствует как продажу себя. Вот такое мое мнение. Что же касается исполнителей хорошо знакомого мне амплуа – вратарского, то я в одном из своих интервью обосновывал свои мнения на этот счет. Считаю, что места в воротах заслуживает Георгий Бущан. И не только потому, что он одессит. Нет. Дело в том, что этот голкипер лучше действует на выходах и лучше выполняет длинные и средние передачи под давлением.

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- Как оцениваете шансы национальной команды Украины по выходу из группы?

- Сейчас очень необходима поддержка для нашей сборной. Именно она, а не травля нужна ей в настоящее время. Ведь слишком много было за последние дни хейта, а он до добра не доведет. Я когда был футболистом, то сам этого не любил. Следовательно, не хочу хейтить. Нужна поддержка, ведь сегодня это элита нашего футбола. Это лучшие игроки, которые у нас есть. Выход Украины из группы зависит от самих ребят, все в их ногах и головах. Это насчет умения. А самое главное – это игровая дисциплина, самоотдача, воля и стремление к победе, полная концентрация. Если на первом из двух условных для нас финалов, со Словакией, сборная Украины сыграет именно так, тогда шансы на выход в следующий раунд турнира повысятся. Вся наша страна на это надеется.