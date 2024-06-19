Капитан ставит точку. Гюндоган удваивает преимущество Германии в матче с Венгрией. ВИДЕО

Второй тур Евро-2024 продолжается матчем в группе А, в котором Германия играет с Венгрией.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Немцы на правах хозяев выглядели мощнее, хотя и венгры не только отбивались. В первом тайме немцы открыли счет, причем гол сделал и отдал ассист на Мусиалу Гюндоган.

Ну а во втором тайме капитан сборной Германии ассисту добавил и гол. Миттельштадт вырезал прострел на 11-метровую отметку, откуда Илкай расстрелял кипер венгров.

2:0 на 67-й минуте, и пожалуй, в этом матче все ясно.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.