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Киммих - лучший игрок матча против Венгрии. Статистические порталы определились с оценками
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 июня, сборная Германии сыграла против Венгрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Йозуа Киммих. Он получил 8.9 и 8.3 соответственно.
Йозуа за 90 минут преуспел в двух удачных обводках, отдал 71/73 (97%) точных передач и в целом сделал 94 касания к мячу.
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Самую низкую оценку от Sofascore получил форвард Венгрии Барнабаш Варга (6.0), а WhoScored поставил минимум Мартону Дардаи, Ласло Кляйнгайслеру и Кевину Чоботу (всем по 5.9).
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