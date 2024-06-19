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Все ближе к развязке. Стартовые составы команд на матч Шотландия - Швейцария
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур Евро-2024 продолжится матчем в группе А, в котором Шотландия сыграет со Швейцарией.
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Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
Шотландия: Ганн, Ролстон, Хендри, Хенли, Тирни, Робертсон, Мактоминей, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Адамс
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Шакири, Фройлер, Джака, Видмер, Варгас, Эбишер, Ндой
Также отметим, что в первом туре Шотландия разгромно уступила Германии (1:5), а Швейцария обыграла Венгрию – 3:1.
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