"Мы прошли отбор не просто так". Тренер Словении – о матче против Сербии

Матяж Кек, тренер сборной Словении, высказался о предстоящем матче против Сербии, который состоится в рамках группового этапа Евро-2024.

"Я верю, что эта команда будет расти с каждой минутой. Все, что мы хотим - это достичь положительного результата и доказать, что мы заслуживаем того, чтобы быть здесь, что мы прошли отбор не просто так".