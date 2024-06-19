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"Мы прошли отбор не просто так". Тренер Словении – о матче против Сербии
Специалист выступил на предматчевой пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матяж Кек, тренер сборной Словении, высказался о предстоящем матче против Сербии, который состоится в рамках группового этапа Евро-2024.
"Я верю, что эта команда будет расти с каждой минутой. Все, что мы хотим - это достичь положительного результата и доказать, что мы заслуживаем того, чтобы быть здесь, что мы прошли отбор не просто так".
Напомним, что поединок Словения - Сербия состоится 20 июня в 16:00 по киевскому времени.
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