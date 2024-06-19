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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Акценты на Евро. Выбор зрителя: первый тур

ЕВРО-2024
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Авторский обзор матчей чемпионата Европы

Акценты на Евро. Выбор зрителя: первый тур

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, удалось отсмотреть все игры старта в полном объеме. Боюсь сглазить, но, в отличие от последнего ЧМ, к счастью, такая возможность у меня была. И должен вам сказать, запев турниру удался. Подавляющее большинство команд таки-играют в футбол, а не буднично добывают очки. Настоящий праздник игры!

Навязшая в зубах осторожность, как бы чего не вышло, не довлеет над участниками Евро. Ничья была зафиксирована лишь однажды в дюжине поединков. Только два раза игра открывалась и обострялась позже чем в первую четверть часа. И все бы в кайф, кабы не наш позор. Но мы ведь любим не себя в футболе, а футбол в себе?

Поехали! Как обычно, делюсь с вами своими наблюдениями и предпочтениями. Кто увидел иначе - с интересом ознакомлюсь с вашей версией.

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Самый зрелищный матч. Польша - Нидерланды. Захватывающая дуэль, в которой насчитал аж 17 реально опасных моментов. В тройке лучших также Турция - Грузия и Венгрия - Швейцария.

Самый скучный матч. На самом деле, такового и не сыскалось. Разве что методом исключения. Лишь в четырех случаях из двенадцати зафиксировал недобор голевых возможностей. Как относительно менее смотрибельных, выделю Австрию с Францией, а также Сербию с Англией - по 6 эпизодов.

Самый интригующий матч. Турция - Грузия. Только перед самым финальным свистком, на 7-й компенсированной минуте гол Артюркоглу в пустые ворота (кипер соперника бросил их, подключившись к стандарту своей команды), поставил тут точку. Также после 90-й минуты мог спасти Польшу от поражения Залевский, чей удар отбил голландец Вербрюгген. А Консейсао принес победу Португалии над Чехией.

Самый предсказуемый матч. Германия - Шотландия. Уже на 10-й минуте Виртц открыл счет, еще меньше времени понадобилось, чтобы его удвоить - и погнали ихние приезжих… Печально, но второй здесь значится игра Румынии с Украиной: после гола Станчу на 29-й минуте шансов у нас не было.

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Самый логичный счет. Минимальная победа Португалии над Чехией. Впрочем, почти таким же сочту и 1:0 Франции с Австрией. В тройку войдут и 1:1 Словении с Данией.

Самый нелогичный результат. Поражение Бельгии, которая, на самом деле, “наиграла” на крупную победу над Словакией. А вот разгром Испанией Хорватии не вяжется с увиденным на поле, где игра была более-менее равной. Также на основании соотношения голевых шансов считаю, что были достойны ничьей Сербия - с Англией и Грузия - с Турцией.

Лучшая реализация. Вот вам и рецепт победы испанцев - три гола из пяти возможных. Следом идут немцы, использовавшие каждую вторую голевую возможность: пять из десяти.

Худшая реализация. Разумеется, Бельгия, не воплотившая в жизнь ни одну из девяти потенциально голевых атак. Назову также хорватов, которые не реализовали ни одного шанса из пяти.

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Худшее судейство. Лишний повод для оптимизма - ни одной очевидной ошибки, повлиявшей на результат. Если же придираться, то в фокусе нашего внимания может оказаться не назначенный пенальти в ворота Англии за фол Трипьера на Митровиче на 60-й минуте, когда сербы могли бы сравнять счет. Комментарий Юстаса: “Пенальти, конечно, за такое сейчас не ставят. Но, истины ради, в центре он потом минимум три таких же свистнул”. А это есть плохо. Рефери: Орсато (Италия).

На 80-й минуте, при назначении пенальти в ворота Испании, по мнению моего консультанта, должно было последовать и удаление: “Я не увидел попытки сыграть в мяч… ну совсем”. Вряд ли это спасло бы хорватов от поражения, и все же. Рефери: Оливер (Англия).

Самые везучие. В первую очередь, Турция. Две штанги при счете 2:1 - на 70-й и 6-й компенсированной минутах - это очень много. Франции принес победу автогол Вебера. Нидерланды открыли счет, благодаря рикошету, изменившему полет мяча, а Португалия сравняла счет усилиями своих соперников - в итоге оба выиграли в один мяч.

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Самая зрелищная команда. Нидерланды - 11 голевых моментов. Приятно, что голландцы, которым симпатизировал почти всю жизнь, не изменяют себе. Именно голландцы, потому что если ты так называешь их полвека, то какие еще могут быть варианты? По 10 моментов у немцев и швейцарцев.

Самая скучная команда. Шотландия, чьим единственным голевым шансом стал автогол соперника. За ней - Австрия: ее единственная возможность забить случилась еще до перерыва. Словакия, Албания, Чехия и Венгрия забили по одному разу из двух возможных.

Рекорды. Выделю три достижения. Испанец Ямал стал самым юным участником Евро за всю историю, а португалец Пепе - самым возрастным. Между ними - пропасть в четверть века! А албанец Байрами открыл счет на 23-й секунде игры, забив в ворота Италии.

Сенсация. Безусловно, ею следует признать победу Словакии над Бельгией. Нежданчик, и особенно неприятный для нас.

Разочарование. Без вариантов, Украина. И я не преувеличиваю, будучи пристрастным, увы. В масштабах всего Евро максимально опростоволосились именно мы. Если Хорватия разочаровала результатом, то наши элементарно провалились по всем статьям.

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Камбэк. Италия - Албания. Для того чтобы перевернуть все с ног на голову (точнее, с головы на ноги), и повести в счете, пропустив перед тем первыми, итальянцам понадобилась всего-то четверть часа. Португальцам, чтобы обойти чехов - полчаса. А голландцам, чтобы выйти вперед с поляками - полтора тайма.

Курьез. А как еще назовешь ситуацию, в которой игрок с только что поломанным носом без разрешения арбитра выходит на поле и демонстративно усаживается на газон? Мотивация Мбаппе была понятна - таким образом он хотел помочь французам успеть с заменой - но такой желтой карточки Евро еще не видел.

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Самая яркая личность. Для нее у меня есть четкий критерий - количество участий в ключевых эпизодах игры. У швейцарца Джаки их было пять. Столько же у бельгийца Лукаки, но ниже кпд. По четыре - у румына Мана, француза Мбаппе, датчанина Эриксена и голландца Гакпо.

Самый яркий вратарь. Максимум зачетных сэйвов в игре - семь у словака Дубравки. Пять - у голландца Вербрюггена: все моменты соперников, кроме пропущенного гола.

Лучшая замена. Консейсау (Португалия), которому понадобилось менее двух минут после появления на поле, чтобы вырвать победу для своей команды.

Антигерой. На самом деле, жертва обстоятельств. Чех Гранач сначала с изумлением наблюдал, как выбитый в него с близкого расстояния своим же вратарем мяч залетает в ворота. А затем стал столь же невольным “ассистентом” Консейсау, после того как заблокировал предыдущий удар. На выходе имеем оба гола португальцев.

Лучший гол тура. По моему не очень скромному мнению, его забил турок Гюлер. В итоге именно этот мяч стал для его команды победным. В тройку включил бы также голы румына Станчу и чеха Провода.

Таким я увидел первый тур групповых турниров Евро. Буду только благодарен, если кто-то из вас поделится своими впечатлениями от него. Вступаем в тур второй…

Фото - UA-Футбол, Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.