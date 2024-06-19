Акценты на Евро. Выбор зрителя: первый тур

Итак, удалось отсмотреть все игры старта в полном объеме. Боюсь сглазить, но, в отличие от последнего ЧМ, к счастью, такая возможность у меня была. И должен вам сказать, запев турниру удался. Подавляющее большинство команд таки-играют в футбол, а не буднично добывают очки. Настоящий праздник игры!

Навязшая в зубах осторожность, как бы чего не вышло, не довлеет над участниками Евро. Ничья была зафиксирована лишь однажды в дюжине поединков. Только два раза игра открывалась и обострялась позже чем в первую четверть часа. И все бы в кайф, кабы не наш позор. Но мы ведь любим не себя в футболе, а футбол в себе?

Поехали! Как обычно, делюсь с вами своими наблюдениями и предпочтениями. Кто увидел иначе - с интересом ознакомлюсь с вашей версией.

Самый зрелищный матч. Польша - Нидерланды. Захватывающая дуэль, в которой насчитал аж 17 реально опасных моментов. В тройке лучших также Турция - Грузия и Венгрия - Швейцария.

Самый скучный матч. На самом деле, такового и не сыскалось. Разве что методом исключения. Лишь в четырех случаях из двенадцати зафиксировал недобор голевых возможностей. Как относительно менее смотрибельных, выделю Австрию с Францией, а также Сербию с Англией - по 6 эпизодов.

Самый интригующий матч. Турция - Грузия. Только перед самым финальным свистком, на 7-й компенсированной минуте гол Артюркоглу в пустые ворота (кипер соперника бросил их, подключившись к стандарту своей команды), поставил тут точку. Также после 90-й минуты мог спасти Польшу от поражения Залевский, чей удар отбил голландец Вербрюгген. А Консейсао принес победу Португалии над Чехией.

Самый предсказуемый матч. Германия - Шотландия. Уже на 10-й минуте Виртц открыл счет, еще меньше времени понадобилось, чтобы его удвоить - и погнали ихние приезжих… Печально, но второй здесь значится игра Румынии с Украиной: после гола Станчу на 29-й минуте шансов у нас не было.

Самый логичный счет. Минимальная победа Португалии над Чехией. Впрочем, почти таким же сочту и 1:0 Франции с Австрией. В тройку войдут и 1:1 Словении с Данией.

Самый нелогичный результат. Поражение Бельгии, которая, на самом деле, “наиграла” на крупную победу над Словакией. А вот разгром Испанией Хорватии не вяжется с увиденным на поле, где игра была более-менее равной. Также на основании соотношения голевых шансов считаю, что были достойны ничьей Сербия - с Англией и Грузия - с Турцией.

Лучшая реализация. Вот вам и рецепт победы испанцев - три гола из пяти возможных. Следом идут немцы, использовавшие каждую вторую голевую возможность: пять из десяти.

Худшая реализация. Разумеется, Бельгия, не воплотившая в жизнь ни одну из девяти потенциально голевых атак. Назову также хорватов, которые не реализовали ни одного шанса из пяти.

Худшее судейство. Лишний повод для оптимизма - ни одной очевидной ошибки, повлиявшей на результат. Если же придираться, то в фокусе нашего внимания может оказаться не назначенный пенальти в ворота Англии за фол Трипьера на Митровиче на 60-й минуте, когда сербы могли бы сравнять счет. Комментарий Юстаса: “Пенальти, конечно, за такое сейчас не ставят. Но, истины ради, в центре он потом минимум три таких же свистнул”. А это есть плохо. Рефери: Орсато (Италия).

На 80-й минуте, при назначении пенальти в ворота Испании, по мнению моего консультанта, должно было последовать и удаление: “Я не увидел попытки сыграть в мяч… ну совсем”. Вряд ли это спасло бы хорватов от поражения, и все же. Рефери: Оливер (Англия).

Самые везучие. В первую очередь, Турция. Две штанги при счете 2:1 - на 70-й и 6-й компенсированной минутах - это очень много. Франции принес победу автогол Вебера. Нидерланды открыли счет, благодаря рикошету, изменившему полет мяча, а Португалия сравняла счет усилиями своих соперников - в итоге оба выиграли в один мяч.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Самая зрелищная команда. Нидерланды - 11 голевых моментов. Приятно, что голландцы, которым симпатизировал почти всю жизнь, не изменяют себе. Именно голландцы, потому что если ты так называешь их полвека, то какие еще могут быть варианты? По 10 моментов у немцев и швейцарцев.

Самая скучная команда. Шотландия, чьим единственным голевым шансом стал автогол соперника. За ней - Австрия: ее единственная возможность забить случилась еще до перерыва. Словакия, Албания, Чехия и Венгрия забили по одному разу из двух возможных.

Рекорды. Выделю три достижения. Испанец Ямал стал самым юным участником Евро за всю историю, а португалец Пепе - самым возрастным. Между ними - пропасть в четверть века! А албанец Байрами открыл счет на 23-й секунде игры, забив в ворота Италии.

Сенсация. Безусловно, ею следует признать победу Словакии над Бельгией. Нежданчик, и особенно неприятный для нас.

Разочарование. Без вариантов, Украина. И я не преувеличиваю, будучи пристрастным, увы. В масштабах всего Евро максимально опростоволосились именно мы. Если Хорватия разочаровала результатом, то наши элементарно провалились по всем статьям.

Камбэк. Италия - Албания. Для того чтобы перевернуть все с ног на голову (точнее, с головы на ноги), и повести в счете, пропустив перед тем первыми, итальянцам понадобилась всего-то четверть часа. Португальцам, чтобы обойти чехов - полчаса. А голландцам, чтобы выйти вперед с поляками - полтора тайма.

Курьез. А как еще назовешь ситуацию, в которой игрок с только что поломанным носом без разрешения арбитра выходит на поле и демонстративно усаживается на газон? Мотивация Мбаппе была понятна - таким образом он хотел помочь французам успеть с заменой - но такой желтой карточки Евро еще не видел.

Самая яркая личность. Для нее у меня есть четкий критерий - количество участий в ключевых эпизодах игры. У швейцарца Джаки их было пять. Столько же у бельгийца Лукаки, но ниже кпд. По четыре - у румына Мана, француза Мбаппе, датчанина Эриксена и голландца Гакпо.

Самый яркий вратарь. Максимум зачетных сэйвов в игре - семь у словака Дубравки. Пять - у голландца Вербрюггена: все моменты соперников, кроме пропущенного гола.

Лучшая замена. Консейсау (Португалия), которому понадобилось менее двух минут после появления на поле, чтобы вырвать победу для своей команды.

Антигерой. На самом деле, жертва обстоятельств. Чех Гранач сначала с изумлением наблюдал, как выбитый в него с близкого расстояния своим же вратарем мяч залетает в ворота. А затем стал столь же невольным “ассистентом” Консейсау, после того как заблокировал предыдущий удар. На выходе имеем оба гола португальцев.

Лучший гол тура. По моему не очень скромному мнению, его забил турок Гюлер. В итоге именно этот мяч стал для его команды победным. В тройку включил бы также голы румына Станчу и чеха Провода.

Таким я увидел первый тур групповых турниров Евро. Буду только благодарен, если кто-то из вас поделится своими впечатлениями от него. Вступаем в тур второй…

Фото - UA-Футбол, Getty Images/Global Images Ukraine