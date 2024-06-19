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Спаллетти высказался о предстоящем матче против Испании
У них есть три нападающих с разными навыками (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Испании.
"Эта команда передает мяч вперед немного быстрее; они немного более прямые, но это зависит от того, кто играет на позиции центрального форварда.
У них есть три нападающих с разными навыками. Мората лучше всего бегает сзади. Он не ленивый. Его статистика неплохая".
Матч Испания - Италия состоится 20 июня в 22:00 по киевскому времени.
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