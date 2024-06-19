Мбаппе вернулся к тренировкам со сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура группы D на чемпионате Европы-2024 против Австрии (1:0).

В среду, 19 июня, футболист вернулся к легким тренировкам с национальной командой. Игрок пока будет носить повязку на носу.

Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов в пятницу, 21 июня. А руководство еще официально не подтвердило, будет ли в заявке Мбаппе.