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Мбаппе вернулся к тренировкам со сборной Франции
Но не известно, сыграет ли футболист во втором туре группового этапа
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура группы D на чемпионате Европы-2024 против Австрии (1:0).
В среду, 19 июня, футболист вернулся к легким тренировкам с национальной командой. Игрок пока будет носить повязку на носу.
Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов в пятницу, 21 июня. А руководство еще официально не подтвердило, будет ли в заявке Мбаппе.
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