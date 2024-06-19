Модрич: Нам нужно будет обыгрывать Италию

Лука Модрич, капитан сборной Хорватии, поделился своими эмоциями после матча против Албании (2:2).

"В нашей ситуации нам нужна победа, чтобы пройти дальше. Посмотрим, как завтра сыграют Испания и Италия. Но для нас все понятно - нам нужна только победа, а дальше будем смотреть, хватит ли очков.

Нам нужно будет обыгрывать Италию. Я верю, что мы сможем это сделать, но мы должны сыграть как можно лучше. Это будет сложный матч, Италия - топ-команда, у них замечательный тренер, они очень хорошо организованы".

Напомним, что сборная Хорватии 24 июня сыграет против Италии в рамках третьего тура Евро-2024.