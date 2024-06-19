И снова автогол. Шотландия открыла счет в матче с Швейцарией. ВИДЕО

Второй тур Евро-2024 продолжился матчем в группе А, в котором Шотландия играет со Швейцарией.

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Команды начали игру в аккуратном и равном темпе, однако на 13-й минуте скоттам удалась отличная быстрая контра с ударом Мактиминея. Рикошет от Шера, на которого записали гол – и мяч в сетке.

1:0 на 13-й минуте, что интереснее для интриги в группе.

Интересно, что это второй автогол в пользу Шотландии на турнире - сами они пока не забивали.