Словакия историческая

Словаки издавна хорошо играют в футбол.

Это Дунайская школа. Не такая блестящая, как в Праге или Вене, но все же.

Когда в 1939-м Гитлер позволил Тисо создать марионеточное государство в Братиславе, местные немедленно создали сборную, начали играть спарринги, и самый известный — 27 августа 39-го против немцев.

Победить было нежелательно политически и сверхсложно на поле, ведь Третий Рейх после Аншлюса "аннексировал" австрийскую Вундертим во главе с Максом Меркелем. Тем не менее, словаки не испугались — 2:0.

Лидер того состава Ян Арпаш в конце 40-х выступал за "Юве" и забивал много.

Следующая страница - это уже 1969 год. Чехословакия лежала разбитая советскими танками, которые душили свободу не менее позорно, чем сейчас на Донбассе. Страна отчаянно нуждалась в хорошей новости - и ей это дал "Слован Братислава".

Не поверите, но именно этот скромный клуб стал первым в соцлагере, кто выиграл евротрофей - Кубок УЕФА-1969.

Потом писали, мол, многие команды не хотели ехать в ЧССР из-за Пражской весны - и это правда, однако УЕФА не отменял матчи, а скорректировал пары, поэтому сетка была по-прежнему сложной. "Порту", "Торино", а в финале "Барселона", за которую Карлес Решак забил прямым ударом с углового, однако было уже поздно — 2:3.

Ну, или победа на Евро-76 — все запомнили Паненку, но знали ли вы, что из 11 игроков, вышедших на финал с ФРГ, семеро были словаками?

Причем из "Слована"-69 до Евро-76 доиграл только один Йозеф Чапкович — то есть, это было не одно поколение, а настоящий конвейер.

Словакия клубная

Да, именно "Слован" - главная команда Словакии.

Они были ею еще во время Первой республики, а после разделения Чехословакии в 1993-м выигрывали чемпионат 14 раз; в том числе - все 6 последних.

При этом если брать еврокубки, то "Слован" ни разу не пробивался в группу Лиги чемпионов — зато это удавалось более скромным "Кошице" (1997), "Петржалке" (2005) и "Жилине" (2010).

Не очень это было красиво. "Кошице" и "Жилина" проиграли все 12 своих матчей на этом уровне; ужасные 0:7 от "Марселя" - это навсегда.

А вот "Петржалка" Владимира Вайсса билась как львы, набрала 6 очков и вышла в плей-офф Кубка УЕФА - рекорд словацких клубов эры независимости.

Вы скажете - а кто платит за банкет? Да все, как у нас - местные богачи, близкие к власти. "Кошице" с нуля поднял металлургический магнат и тогдашний министр экономики Александр Резеш. Когда он ушел - клуб обанкротился, и сейчас это другое юридическое лицо. "Петржалку" же создал мультимиллионер Иван Кмотрик, который впоследствии ее покинул и сейчас тянет более престижный "Слован".

Ну, и относительно "Жилины", то это особый случай. Клуб построил хорошую академию и живет только с нее. Нет продаж — нет бюджета.

В марте 2020 года, когда пандемия накрыла, "Жилина" даже начинала процедуру банкротства, поскольку не могла раскрутить и продать своих игроков, а без этого нечем было платить зарплаты. Предложение снизить оклады на 80% футболисты, ясно, отвергли.

Кого продает "Жилина"? Ну, к примеру, Милана Шкриньяра за 5,2 млн в "Сампдорию"; а еще Ласло Бенеша в "Гладбах" за 5 млн; или Давида Ганцко в "Фиорентину" за 3,8 млн. Да даже Томаш Губочан из предыдущего поколения - тоже их.

Долгое время академия "Жилины" была самой продвинутой в Словакии, но с 2013 года это стало меняться, ведь венгерский премьер Виктор Орбан подружился с Путиным и Россией. Печальная история, сильно изменившая центральноевропейский футбол - и словацкий в том числе.

Итак, чтобы вы понимали, на юге Словакии компактно проживают венгры. Их Дунайская Стреда - это как наше Берегово, похожие истории.

Так вот нефтегазовая компания Орбана MOL влила миллионы долларов в академию, новый стадион и команду "Дунайской Стреды" - ДАК. Они подогревают националистические настроения, поют на матчах венгерский гимн и свистят на словацкий.

"Наша команда показывает, что здесь живут венгры и этот клуб венгерский", - говорит президент ДАК Оскар Вилаги.

Власти в Братиславе официально это игнорируют, но по факту с тех пор, как ДАК нарастил финансирование, "Слован" массово начали поддерживать словацкие толстосумы, и это отсюда 6 подряд трофеев.

Также в "Словане" подросли мощные ультрас, которые приезжают в Дунайскую Стреду с очень недвусмысленными баннерами "Словакия для словаков".

Кажется, этого Орбан и добивается. Точно та же история в Сербии с ТСК, а в Румынии - с "Сепси". Разделяй и властвуй.

Словакия международная

На секунду, им принадлежит рекорд подъема в рейтинге ФИФА - в феврале 94-го словаки рванули вверх на 92 позиции.

Пресса чаще всего называет сборную - "Repre", что сокращенно от "Reprezentacia". Кто хочет красивее, тот говорит "Slovenskí sokoli". Если хотите подраться, тогда употребляйте "Bojovni Jondovci" - это что-то типа "Боевые цыгане". Такое ругательство от чешских соседей.

Именно с чехами у словаков самые принципиальные матчи - стараются так, что осенью 97-го в Братиславе "Репре" победила поколение Недведа, Поборского, Бергера, Шмицера и других 2:1.

Ну, а самой большой ее победой, конечно, считается, триумф над чехами и вообще в группе отбора к ЧМ-2010.

Вероятно, это была лучшая Словакия со времен Арпаша. Шкртел и Дюрица в защите, молодые Куцка и Хамшик в центре поля, Роберт Виттек снимает верх, Станислав Шестак дорабатывает внизу - все вместе они выбили с мундиаля чемпионов мира, Италию.

Хамшик - однозначно лучший, кого давала Словакия футболу в ХХІ веке. Он побил рекорд Марадоны в "Наполи", но знаете ли вы, что Марек уже в 16 лет сверкал в основе "Слована", как сейчас Ямаль в "Барсе"? Феномен.

Ему также принадлежат и главные рекорды сборной - 135 матчей и 26 голов.

Dries Mertens: “Le he dicho a Marek (Hamsik) que tenga miedo, que voy a por él. Quiero romper su récord como máximo goleador histórico del Napoli.”



➔ Marek Hamsik - 121

➔ Maradona -115

➔ Sallustro - 108

➔ Edinson Cavani - 104

➔ Antonio Vojak - 103

➔ Dries Mertens - 100 pic.twitter.com/qdNPMn46gc — Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) November 30, 2018

Другое дело, что даже Хамшик не смог бы затягивать словаков на каждый крупный турнир, и здесь помогла страсть УЕФА к деньгам расширения турниров. С тех пор команд на Евро аж 24, "Репре" здесь постоянно, а в 2016-м еще и из группы вышли, одолев — и это было чудесно — Россию.

Словакия украинская

Не поверите, но лучший бомбардир-легионер словацкой лиги — украинец.

Руслан Любарский уехал в начале 90-х, когда здесь творился трэш, и так много забивал за "Гуменне", что его подобрал лигочемпионовский "Кошице".

52 гола суммарно забил хавбек за два клуба, и даже получил звезду на аллее славы в Гуменном.

В то же время словаки в украинской лиге не приживались, хотя Лукаш Тесак и Лукаш Штетина - неплохие защитники, даже за сборную играли, но как-то нет.

Пожалуй, единственным словаком, кто сполна себя здесь реализовал, был стоппер-гигант Ян Масло, незаменимый в "Волыни" в 2011-14 годах. Конечно, вы его не забыли. Сейчас Яну уже 38, но он набегал 23 матча за "Ружомберок" - вот что такое школа Кварцяного!

Что касается встреч в еврокубках, то это больная тема. Вылет "Днепра-1" от трнавского "Спартака" еще свеж в памяти.

Впрочем, самой обидной была победа "Ворсклы" над "Жилиной" в квалификации Лиги Европы-2015/16. Два часа доминирования, счет 3:0 - и одна ошибка на 121-й минуте перечеркнула все.

Да и на уровне сборных тоже словаки в целом успешнее. Долгое время наши с "Репре" бегали только товарняки; первый - в 2002-м - завершился ничьей 1:1 с голом Мелащенко.

Уже в отборе к Евро-2016 словаки Украину превзошли - 0:0 дома и 1:0 в гостях благодаря голу Роберта Мака.

Даже в Лиге наций-2018/19, где наших наконец прорвало, дома удалось выиграть лишь 1:0 благодаря Ярмоленко, зато в гостях отгребли по полной — 1:4.

Так много неудач сложно списать на случайность - здесь явно что-то большее. Частично ответы на это дает история Милана Шкриньяра.

Словакия звездная

Это сейчас Шкриньяр играет в защите "ПСЖ", у него репутация большого мастера.

Но как это произошло? В 19 лет, когда Шкртел уже гонял за сборную и переезжал в "Зенит" на большие деньги, Милан безнадежно бегал в дубле "Жилины".

"Шкриньяр не был ни очень талантливым, ни особо умным. Но он ежедневно невероятно много работал над собой", - говорит его первый тренер Игорь Ходелка.

"И еще добавь, что как бы ни складывалась игра, он был лидером команды на поле и вне его", - вспоминает его коллега Тибор Голян.

Карьеру Шкриньяру по прозвищу "Skrinka" (Шкаф) сделало одно решение - перевести его из опорной зоны, где у него ничего не получалось, в центр защиты. Далее он уже вцепился в шанс обеими руками, и когда на горизонте появилась "Сампдория" - поехал.

И что было там? Снова все ужасно. Когда Монтелла выпустил его на "Ювентус", Шкриньяр уже через 14 минут заработал удаление на Манджукиче и привез пенальти.

Даже года на адаптацию не хватило, ведь в конце сезона-2016/17 он повторил тот же фокус - только теперь уложился в 17 минут, а в роли Манджукича выступил Бальде Кейта из "Лацио".

Но что Шкриньяр? Он дальше верил в себя и вкалывал — и со временем Марко Джампаоло сделал из него топ-защитника, который сейчас стоит... сколько? 50 млн? 60 млн?

"Все игроки должны работать, как Милан, и помнить, что футбол - это не только о таланте" - говорит экс-тренер молодежки Петер Хапал.

Сейчас в академии "Жилины" играют Кубок Шкриньяра среди команд U-14 - и Милан по возможности сам его вручает победителю.

Вы не знали, что такое словацкий футбол? Так вот ответ - это тяжелая работа, которую надо выполнить вопреки всему. И они никого не боятся. Арпаш не испугался Вундертим, Чапкович - Беккенбауэра, Виттек - Пирло, а на днях Лоботка, Куцка и Дуда не посмотрели на регалии де Брюйне.

Хотите у них выиграть? Тогда засучите рукава и пашите, как никогда в жизни. А дадите слабину — и скорее всего, "Репре" вас затопчет.