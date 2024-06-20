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Футбол по-словацки: победа в Кубке УЕФА, влияние Орбана и Шкаф в центре защиты

ЕВРО-2024

Легкой жизни нашим точно не будет

Футбол по-словацки: победа в Кубке УЕФА, влияние Орбана и Шкаф в центре защиты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ryan Pierse - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Словакия историческая

Словаки издавна хорошо играют в футбол.

Это Дунайская школа. Не такая блестящая, как в Праге или Вене, но все же.

Когда в 1939-м Гитлер позволил Тисо создать марионеточное государство в Братиславе, местные немедленно создали сборную, начали играть спарринги, и самый известный — 27 августа 39-го против немцев.

Победить было нежелательно политически и сверхсложно на поле, ведь Третий Рейх после Аншлюса "аннексировал" австрийскую Вундертим во главе с Максом Меркелем. Тем не менее, словаки не испугались — 2:0.

Лидер того состава Ян Арпаш в конце 40-х выступал за "Юве" и забивал много.

Следующая страница - это уже 1969 год. Чехословакия лежала разбитая советскими танками, которые душили свободу не менее позорно, чем сейчас на Донбассе. Страна отчаянно нуждалась в хорошей новости - и ей это дал "Слован Братислава".

Не поверите, но именно этот скромный клуб стал первым в соцлагере, кто выиграл евротрофей - Кубок УЕФА-1969.

Потом писали, мол, многие команды не хотели ехать в ЧССР из-за Пражской весны - и это правда, однако УЕФА не отменял матчи, а скорректировал пары, поэтому сетка была по-прежнему сложной. "Порту", "Торино", а в финале "Барселона", за которую Карлес Решак забил прямым ударом с углового, однако было уже поздно — 2:3.

Ну, или победа на Евро-76 — все запомнили Паненку, но знали ли вы, что из 11 игроков, вышедших на финал с ФРГ, семеро были словаками?

Причем из "Слована"-69 до Евро-76 доиграл только один Йозеф Чапкович — то есть, это было не одно поколение, а настоящий конвейер.

Словакия клубная

Да, именно "Слован" - главная команда Словакии.

Они были ею еще во время Первой республики, а после разделения Чехословакии в 1993-м выигрывали чемпионат 14 раз; в том числе - все 6 последних.

При этом если брать еврокубки, то "Слован" ни разу не пробивался в группу Лиги чемпионов — зато это удавалось более скромным "Кошице" (1997), "Петржалке" (2005) и "Жилине" (2010).

Не очень это было красиво. "Кошице" и "Жилина" проиграли все 12 своих матчей на этом уровне; ужасные 0:7 от "Марселя" - это навсегда.

А вот "Петржалка" Владимира Вайсса билась как львы, набрала 6 очков и вышла в плей-офф Кубка УЕФА - рекорд словацких клубов эры независимости.

Вы скажете - а кто платит за банкет? Да все, как у нас - местные богачи, близкие к власти. "Кошице" с нуля поднял металлургический магнат и тогдашний министр экономики Александр Резеш. Когда он ушел - клуб обанкротился, и сейчас это другое юридическое лицо. "Петржалку" же создал мультимиллионер Иван Кмотрик, который впоследствии ее покинул и сейчас тянет более престижный "Слован".

Ну, и относительно "Жилины", то это особый случай. Клуб построил хорошую академию и живет только с нее. Нет продаж — нет бюджета.

В марте 2020 года, когда пандемия накрыла, "Жилина" даже начинала процедуру банкротства, поскольку не могла раскрутить и продать своих игроков, а без этого нечем было платить зарплаты. Предложение снизить оклады на 80% футболисты, ясно, отвергли.

Кого продает "Жилина"? Ну, к примеру, Милана Шкриньяра за 5,2 млн в "Сампдорию"; а еще Ласло Бенеша в "Гладбах" за 5 млн; или Давида Ганцко в "Фиорентину" за 3,8 млн. Да даже Томаш Губочан из предыдущего поколения - тоже их.

Долгое время академия "Жилины" была самой продвинутой в Словакии, но с 2013 года это стало меняться, ведь венгерский премьер Виктор Орбан подружился с Путиным и Россией. Печальная история, сильно изменившая центральноевропейский футбол - и словацкий в том числе.

Итак, чтобы вы понимали, на юге Словакии компактно проживают венгры. Их Дунайская Стреда - это как наше Берегово, похожие истории.

Так вот нефтегазовая компания Орбана MOL влила миллионы долларов в академию, новый стадион и команду "Дунайской Стреды" - ДАК. Они подогревают националистические настроения, поют на матчах венгерский гимн и свистят на словацкий.

"Наша команда показывает, что здесь живут венгры и этот клуб венгерский", - говорит президент ДАК Оскар Вилаги.

Власти в Братиславе официально это игнорируют, но по факту с тех пор, как ДАК нарастил финансирование, "Слован" массово начали поддерживать словацкие толстосумы, и это отсюда 6 подряд трофеев.

Также в "Словане" подросли мощные ультрас, которые приезжают в Дунайскую Стреду с очень недвусмысленными баннерами "Словакия для словаков".

Кажется, этого Орбан и добивается. Точно та же история в Сербии с ТСК, а в Румынии - с "Сепси". Разделяй и властвуй.

Словакия международная

На секунду, им принадлежит рекорд подъема в рейтинге ФИФА - в феврале 94-го словаки рванули вверх на 92 позиции.

Пресса чаще всего называет сборную - "Repre", что сокращенно от "Reprezentacia". Кто хочет красивее, тот говорит "Slovenskí sokoli". Если хотите подраться, тогда употребляйте "Bojovni Jondovci" - это что-то типа "Боевые цыгане". Такое ругательство от чешских соседей.

Именно с чехами у словаков самые принципиальные матчи - стараются так, что осенью 97-го в Братиславе "Репре" победила поколение Недведа, Поборского, Бергера, Шмицера и других 2:1.

Ну, а самой большой ее победой, конечно, считается, триумф над чехами и вообще в группе отбора к ЧМ-2010.

Вероятно, это была лучшая Словакия со времен Арпаша. Шкртел и Дюрица в защите, молодые Куцка и Хамшик в центре поля, Роберт Виттек снимает верх, Станислав Шестак дорабатывает внизу - все вместе они выбили с мундиаля чемпионов мира, Италию.

Хамшик - однозначно лучший, кого давала Словакия футболу в ХХІ веке. Он побил рекорд Марадоны в "Наполи", но знаете ли вы, что Марек уже в 16 лет сверкал в основе "Слована", как сейчас Ямаль в "Барсе"? Феномен.

Ему также принадлежат и главные рекорды сборной - 135 матчей и 26 голов.

Другое дело, что даже Хамшик не смог бы затягивать словаков на каждый крупный турнир, и здесь помогла страсть УЕФА к деньгам расширения турниров. С тех пор команд на Евро аж 24, "Репре" здесь постоянно, а в 2016-м еще и из группы вышли, одолев — и это было чудесно — Россию.

Словакия украинская

Не поверите, но лучший бомбардир-легионер словацкой лиги — украинец.

Руслан Любарский уехал в начале 90-х, когда здесь творился трэш, и так много забивал за "Гуменне", что его подобрал лигочемпионовский "Кошице".

52 гола суммарно забил хавбек за два клуба, и даже получил звезду на аллее славы в Гуменном.

В то же время словаки в украинской лиге не приживались, хотя Лукаш Тесак и Лукаш Штетина - неплохие защитники, даже за сборную играли, но как-то нет.

Пожалуй, единственным словаком, кто сполна себя здесь реализовал, был стоппер-гигант Ян Масло, незаменимый в "Волыни" в 2011-14 годах. Конечно, вы его не забыли. Сейчас Яну уже 38, но он набегал 23 матча за "Ружомберок" - вот что такое школа Кварцяного!

Что касается встреч в еврокубках, то это больная тема. Вылет "Днепра-1" от трнавского "Спартака" еще свеж в памяти.

Впрочем, самой обидной была победа "Ворсклы" над "Жилиной" в квалификации Лиги Европы-2015/16. Два часа доминирования, счет 3:0 - и одна ошибка на 121-й минуте перечеркнула все.

Да и на уровне сборных тоже словаки в целом успешнее. Долгое время наши с "Репре" бегали только товарняки; первый - в 2002-м - завершился ничьей 1:1 с голом Мелащенко.

Уже в отборе к Евро-2016 словаки Украину превзошли - 0:0 дома и 1:0 в гостях благодаря голу Роберта Мака.

Даже в Лиге наций-2018/19, где наших наконец прорвало, дома удалось выиграть лишь 1:0 благодаря Ярмоленко, зато в гостях отгребли по полной — 1:4.

Так много неудач сложно списать на случайность - здесь явно что-то большее. Частично ответы на это дает история Милана Шкриньяра.

Словакия звездная

Это сейчас Шкриньяр играет в защите "ПСЖ", у него репутация большого мастера.

Но как это произошло? В 19 лет, когда Шкртел уже гонял за сборную и переезжал в "Зенит" на большие деньги, Милан безнадежно бегал в дубле "Жилины".

"Шкриньяр не был ни очень талантливым, ни особо умным. Но он ежедневно невероятно много работал над собой", - говорит его первый тренер Игорь Ходелка.

"И еще добавь, что как бы ни складывалась игра, он был лидером команды на поле и вне его", - вспоминает его коллега Тибор Голян.

Карьеру Шкриньяру по прозвищу "Skrinka" (Шкаф) сделало одно решение - перевести его из опорной зоны, где у него ничего не получалось, в центр защиты. Далее он уже вцепился в шанс обеими руками, и когда на горизонте появилась "Сампдория" - поехал.

И что было там? Снова все ужасно. Когда Монтелла выпустил его на "Ювентус", Шкриньяр уже через 14 минут заработал удаление на Манджукиче и привез пенальти.

Даже года на адаптацию не хватило, ведь в конце сезона-2016/17 он повторил тот же фокус - только теперь уложился в 17 минут, а в роли Манджукича выступил Бальде Кейта из "Лацио".

Но что Шкриньяр? Он дальше верил в себя и вкалывал — и со временем Марко Джампаоло сделал из него топ-защитника, который сейчас стоит... сколько? 50 млн? 60 млн?

"Все игроки должны работать, как Милан, и помнить, что футбол - это не только о таланте" - говорит экс-тренер молодежки Петер Хапал.

Сейчас в академии "Жилины" играют Кубок Шкриньяра среди команд U-14 - и Милан по возможности сам его вручает победителю.

Вы не знали, что такое словацкий футбол? Так вот ответ - это тяжелая работа, которую надо выполнить вопреки всему. И они никого не боятся. Арпаш не испугался Вундертим, Чапкович - Беккенбауэра, Виттек - Пирло, а на днях Лоботка, Куцка и Дуда не посмотрели на регалии де Брюйне.

Хотите у них выиграть? Тогда засучите рукава и пашите, как никогда в жизни. А дадите слабину — и скорее всего, "Репре" вас затопчет.

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.