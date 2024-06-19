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"В футболе такое случается". Росси прокомментировал поражение в матче против Германии
Специалист считает сборную Германии фаворитами на Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Марко Росси, тренер сборной Венгрии, высказался о поражении в матче против Германии (2:0)
"Мне не о чем сожалеть. Мы допустили некоторые ошибки, но в футболе такое случается. Даже вы можете ошибаться.
Такие команды, как Германия и другие мирового класса, играют лучше нас, мы это знаем. Я бы сказал, что немцы, возможно, самые большие фавориты на победу в Евро".
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