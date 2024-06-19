Недолго волынка играла. Шакири сравнял счет в матче с Шотландией. ВИДЕО

Второй тур Евро-2024 продолжился матчем в группе А, в котором Шотландия играет со Швейцарией.

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Команды начали игру в аккуратном и равном темпе, однако скотты открыли счет после контратаки и очередного автогола от соперников.

Впрочем, швейцарцы отыгрались довольно быстро – отличный дальний выстрел вышел у Шакири – 1:1 к 26-й минуте.