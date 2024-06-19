Нагельсман: В октябре мы бы не выиграли матч со счетом 2:0

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выступил на пресс-конференции после матча против Венгрии.

"Были моменты, когда мы должны были быть настойчивыми, но это процесс взросления.

В октябре мы бы не выиграли сегодняшний матч со счетом 2:0. На таком уровне нужно оставаться стабильными. Они были очень неудобным соперником".