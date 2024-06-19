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Нагельсман: В октябре мы бы не выиграли матч со счетом 2:0
Юлиан поделился своими мыслями о матче против Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выступил на пресс-конференции после матча против Венгрии.
"Были моменты, когда мы должны были быть настойчивыми, но это процесс взросления.
В октябре мы бы не выиграли сегодняшний матч со счетом 2:0. На таком уровне нужно оставаться стабильными. Они были очень неудобным соперником".
Напомним, что 23 июня сборная Германии сыграет в третьем туре группового этапа Евро со Швейцарией.
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