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Германия - первый участник 1/8 финала Евро-2024. Положение в группе А после второго тура
На 2-3 места в группе претендуют оставшиеся три команды
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 19 июня, на
В первом поединке хозяева турнира немцы при серьезном сопротивлении таки одолели венгров 2:0.
Ну и во втором матче сборная Шотландии, хоти и имела преимущество, но не додавила Швейцарию – 1:1.
Таким образом, у нас есть первый участник 1/8 финала турнира. Германия уже не опустится ниже второго места.
На 2-3 места перед последним туром претендуют все три оставшиеся команды.
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Ну и напомним, что в последнем туре Швейцария сыграет с Германией, а Венгрия – с Шотландией. Матчи пройдут 23 июня.
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