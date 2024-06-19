ЧЕ-2024. Шотландия – Швейцария 1:1. Результат соответствует игре

Чемпионат Европы-2024

Группа A, второй тур

"Кельнский стадион" (Кельн)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

В первом туре Евро шотландцы решили раскрепощенно действовать против Германии – в итоге получился просто недисциплинированный футбол. Швейцария тогда же очень качественно сыграла с Венгрией, выглядя на голову сильнее от "мадяров". Сегодня же обе команды были совсем другими.

Первый тайм был относительно равным, если сравнить все показатели. Шотландцы начали агрессивно и сумели быстро открыть счет. Уже на 13-й минуте после удара Мактоминея и ощутимого рикошета от защитника мяч влетел в ворота. Сначала даже гол на Шера и записали, но потом вернули авторство Скотту.

Полузащитник МЮ, к слову, сегодня работал повсюду. Хотя и не он был признан игроком матча, но такого статуса в своей команде он заслуживал. И не только потому, что отличился забитым мячом.

Однако не все удавалось у шотландцев. После пропущенного Швейцария перехватила инициативу и давила на ворота соперника. Не все подходы в штрафную зону удавались, поэтому Шакири решил не усложнять. Швейцарская легенда пробила с дальнего расстояния в левую девятку после безумной обрезки номинальных хозяев в обороне. Красота.

Сразу подопечные Якина могли забивать второй. Очень быстрая контратака завершилась ударом Ндойа который потянул голкипер. Шотландия ответила моментом с углового: после подачи Мактоминея пробил Адамс с нескольких метров, но угодил в защитника.

Ключевым мог стать момент на 58-й минуте. Ндойа вывели на свидание практически один на один с голкипером, но он не смог прошить Ханна – тот исполнил невероятный сейв. Однако параллельно шотландцы понесли потерю. Хоть и Тирни проиграл единоборство нападающему, но боролся до конца. Из-за этого неудачно наступил на левую ногу и получил повреждение. Покинуть поле сам не смог – пришлось это сделать на носилках да еще и в слезах.

Хоть и второй тайм был менее интенсивным, но моменты команды создавали. В финальные полчаса оба коллектива могли отличиться после стандартов. На 67 минуте Швейцарию спасла штанга после удара головой от Хенли, а на 90 практически с той же позиции Амдуни пробил мимо ворот Шотландии.

Швейцарцы практически гарантируют себе плей-офф. Если не со второго места, то из третьего. Шотландцы стали на шаг ближе к нему. Предстоит в последнем туре выиграть венгров. Если "тартановые” сегодня спрогрессировали по сравнению с первым матчем, то за "мадьярами" такого не наблюдается. Поэтому даже и после 1:5 вполне можно надеяться на плей-офф.

Шотландия – Швейцария 1:1

Голы: Мактоминей 13 – Шакири 26

Шотландия: Ханн – Ралстон, Хендри, Хенли, Тирни (Маккенна 61), Робертсон – Мактоминей, Гилмор (Маклин 79), Макгрегор, Макгинн (Кристи 90) – Адамс (Шенкленд 90+1)

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Отмер (Стергиу 86), Джака, Фройлер (Сьерро 75), Шакири (Эмболо 60) – Эбишер, Варгас (Ридер 75) – Ндое (Амдуни 86)

Предупреждения: Мактоминей 51, Маккенна 68, Макгинн 71 – Родригес 31, Сьерро 86