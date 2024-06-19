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Sofascore и WhoScored определились с лучшим игроком матча Шотландия - Швейцария
Оценки за матч второго тура группового этапа Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 июня, сборная Шотландии сыграла вничью против Швейцарии в рамках чемпионата Европы-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Скотт Мактоминей. Он получил 8.0 и 7.7 соответственно.
Футболист забил 1 гол, выиграл 2 воздушных единоборства из четырех, преуспел в одной удачной обводке, отдал 70% точных передач и сделал 43 касания мяча.
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Минимум от обоих статистических порталов получил игрок сборной Шотландии Энтони Ралстол. Sofascore поставил игроку 6.2, а WhoScored - 6.0.
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