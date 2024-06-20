Тартановая армия сохраняет шансы на плей-офф. Шотландия – Швейцария 1:1. Видео голов и обзор матча

Подопечным Кларка после поражения немцам нужно было добывать очки. Представители Великобритании открыли счет уже в начале встречи, но соперники быстро восстановили паритет. После этого "крестоносцы" отмечались еще дважды, но в обоих случаях арбитр фиксировал офсайд.

Команды играли на равных (удары 11-11, в створ 3-4, владение 47-53%). 23 июня коллектив Якина встретится с хозяевами соревнований, а "тартановую армию" ждет ключевой поединок против Венгрии.

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Смотрите обзор матча 2-го тура группового раунда. Квартет А. Шотландия – Швейцария

Кельн. Рейн Энерги Штадион

Шотландия – Швейцария 1:1

Голы: Мактоминей, 13 – Шакири, 26