Кларк: Были полны решимости. Мы все еще в игре

Во втором туре "тартановой армии" удалось разойтись миром со Швейцарией (1:1). Стив Кларк надеется на выход в ⅛.

"Мы не показали себя с лучшей стороны в первой игре. Мы хорошая команда, когда играем. Первую игру нужно отнести к разряду неудачных. Сегодня мы были полны решимости идти в прессинг, бороться за мяч и играть выше против очень сильной команды.

Это была хорошая игра между двумя равными командами. Теперь нам определенно нужна победа. Я верю, что если мы наберем три очка, то пройдем на следующий этап".