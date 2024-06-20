Якин: Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества

Национальная сборная Конфедерации расписала ничью с шотландской командой. Мурат Якин высказался по поводу поединка.

"Шакири доказал сегодня, что он живет и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации.

Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества, которое вы можете показать на поле. Германия играет в зрелищный футбол. Мы не можем дождаться выхода на поле. Мы не загнаны в угол, и это будет интересный матч, в этом я не сомневаюсь".