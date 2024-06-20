ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Якин: Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества
Тренер Швейцарии оценил результат второго тура
UEFA.com
Национальная сборная Конфедерации расписала ничью с шотландской командой. Мурат Якин высказался по поводу поединка.
"Шакири доказал сегодня, что он живет и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации.
Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества, которое вы можете показать на поле. Германия играет в зрелищный футбол. Мы не можем дождаться выхода на поле. Мы не загнаны в угол, и это будет интересный матч, в этом я не сомневаюсь".
"Шотландии нужно было восстановиться. Они были подавлены, их гордость была уязвлена. Я говорил команде до матча, что мы ожидаем давления, что они будут закрывать пространство в центре поля. Мы могли выиграть матч, но они также создавали возможности [для себя]. Если сравнивать две команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем, особенно в первом тайме", – отметил тренер.
Последний матч в группе команда сыграет 23 июня.
Популярное сейчас
- Шотландия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Нардеп Костенко: Генштаб сейчас доволен темпами мобилизации
- Невероятная интрига очередного суперматча Евро. Хорватия – Албания 2:2. Видео голов и обзор поединка
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО