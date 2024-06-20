Анчелотти и игроки Реала контактировали с Луниным после поражения Румынии

В испанских СМИ сообщают, что Тибо Куртуа звонил Лунину, чтобы взбодрить коллегу по позиции. Бельгиец отметил, что подобное может произойти с каждым.

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Также экс-вратарю "Зари" писали Карло Анчелотти, Дани Карвахаль, Давид Алаба.

В сезоне 2023/24 Андрей 31 раз выходил на поле в составе "сливочных" (32 пропущенных и 12 "сухих" встреч). В сборной он дебютировал еще в 2018 году, но с тех пор провел всего 14 поединков в футболке "желто-синих".