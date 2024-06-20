Спаллетти: Мы не должны считать Испанию лучше, чем она есть на самом деле

В 22:00 в квартете В начнется поединок между "скуадра адзуррой" и "фурией роха". Обе команды стартовали на Евро с побед. Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от встречи.

"Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол.

Мы часто говорим о международном футболе и различных философиях, некоторые из которых более специфичны, чем итальянские. Чтобы достичь этого, нужно следовать испанскому сценарию игры – снова и снова придерживаться одной и той же философии.

Мы хотим проверить себя в матчах с такими топовыми командами, как Испания, чтобы понять, на каком уровне мы находимся с точки зрения эффективности".