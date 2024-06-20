Клаус Гясуля стал вторым игроком на Евро, который забивал в свои и чужие ворота в одном матче

Вчера Албания и Хорватия подарили яркий матч, забив четыре гола на двоих (ничья 2:2). "Красно-черные" были очень близки к тому, чтобы потерпеть второе поражение подряд на этом Евро, но в добавленное арбитром время их спас от такого результата опорник Клаус Гясуля.

По информации Opta Analyst, албанец стал вторым игроком в истории чемпионата Европы, который забивал в свои и чужие ворота в одном матче. Ранее это делал чехословацкий игрок Антон Ондруш, который отличился подобным образом против Нидерландов в 1976 году.

Добавим, что последний поединок группового этапа на Евро-2024 Албания сыграет 24 июня против сборной Испании.