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Клаус Гясуля стал вторым игроком на Евро, который забивал в свои и чужие ворота в одном матче
Интересное достижение у албанца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Албания и Хорватия подарили яркий матч, забив четыре гола на двоих (ничья 2:2). "Красно-черные" были очень близки к тому, чтобы потерпеть второе поражение подряд на этом Евро, но в добавленное арбитром время их спас от такого результата опорник Клаус Гясуля.
По информации Opta Analyst, албанец стал вторым игроком в истории чемпионата Европы, который забивал в свои и чужие ворота в одном матче. Ранее это делал чехословацкий игрок Антон Ондруш, который отличился подобным образом против Нидерландов в 1976 году.
Добавим, что последний поединок группового этапа на Евро-2024 Албания сыграет 24 июня против сборной Испании.
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