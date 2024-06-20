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Крамарич стал третьим игроком на чемпионате Европы, который отметился голом на свой день рождения
Подарок получился бы еще лучше, если бы хорваты удержали победу в матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Андрея Крамарича признали лучшим игроком матча Хорватия - Албания, который завершился со счетом 2:2. Нападающий "шашечных" отметился в этом противостоянии забитым мячом в середине второго тайма.
Андрей Крамарич, которому вчера исполнилось 33 года, стал третьим игроком, забивавший в свой день рождения на чемпионате Европы. До него это делали Жан-Франсуа Домерг в 1984 году против Португалии и Уэсли Снейдер в 2008 году против Италии.
Добавим, что матч третьего тура на Евро-2024 Хорватия сыграет 24 июня в 22:00 по киевскому времени против сборной Италии.
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