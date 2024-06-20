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Довбик - об игре со Словакией: Будет даже сложнее, чем с Румынией
Украину ждёт ещё более сильный соперник?
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
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