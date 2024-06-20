Довбик - об игре со Словакией: Будет даже сложнее, чем с Румынией

Нападающий сборной Украины Артём Довбик поделился ожиданиями от матча в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

"Это очень хорошо сбалансированная команда, которая сильна в защите, как и Румыния. Так что будет очень тяжело.

Их два центральных защитника в отличной форме. Я смотрел, как они играют с точки зрения нападающего - они здорово отыграли против одного из лучших форвардов турнира [Ромелу Лукаку]. Против них будет даже сложнее, чем против Румынии", - приводит слова Довбика пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом туре Украина разгромно уступила Румынии (0:3), а Словакия минимально обыграла Бельгию (1:0).