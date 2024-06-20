Модрич стал самым возрастным игроком в истории (с 1980 года), который отдал 100+ пасов за матч на Евро

Хорватская сборная проводит чемпионат Европы пока неудачно, - одно очко в двух матчах и занимает последнее место в турнирной таблице группы B. "Шашковы" были вчера близки к тому, чтобы одержать первую победу на этом турнире, но гол албанца Гясуля в конце поединка все им испортил.

В этом поединке также принимал участие полузащитник Лука Модрич. Вчера капитан хорватов стал самым возрастным игроком в истории (с 1980 года), который отдал 100+ пасов за матч на чемпионате Европы (108 против Албании, 38 лет 284 дня), а также он является самым возрастным игроком в истории (с 1966 года), который отдал 100+ пасов за матч на чемпионате мира (105 против Бразилии в 2022 году, 37 лет 91 день). Кроме того, Модрич начинал со старта свой 15-й матч на Евро, и только Андрес Иньеста (16) появлялся с первых минут чаще среди полузащитников за всю историю соревнований.

Добавим, что следующий свой матч Хорватия сыграет 22 июня в 22:00 по киевскому времени против сборной Италии.