Мусиала стал самым молодым игроком, забившим в первых двух матчах группового этапа на одном чемпионате Европы

Вчера Германия оказалась сильнее Венгрии и обеспечила себе выход из группы. Одним из авторов двух забитых мячей в ворота Петера Гулачи был атакующий полузащитник Джамал Мусиала.

Немец уже отличился на этом турнире дважды и в возрасте 21 года, 114 дней он стал самым молодым игроком, забившим в первых двух матчах группового этапа на одном чемпионате Европы. Кроме того, Джамал Мусиала стал вторым самым молодым футболистом, который забил в каждом из первых двух матчей на чемпионате Европы, уступив лишь венгру Ференцу Бене (19 лет, 186 дней на Евро-1964).

Добавим, что последний матч на групповом этапе Германия сыграет 23 июня против сборной Швейцарии.