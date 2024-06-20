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Мусиала стал самым молодым игроком, забившим в первых двух матчах группового этапа на одном чемпионате Европы
Парню еще нет 22 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Германия оказалась сильнее Венгрии и обеспечила себе выход из группы. Одним из авторов двух забитых мячей в ворота Петера Гулачи был атакующий полузащитник Джамал Мусиала.
Немец уже отличился на этом турнире дважды и в возрасте 21 года, 114 дней он стал самым молодым игроком, забившим в первых двух матчах группового этапа на одном чемпионате Европы. Кроме того, Джамал Мусиала стал вторым самым молодым футболистом, который забил в каждом из первых двух матчей на чемпионате Европы, уступив лишь венгру Ференцу Бене (19 лет, 186 дней на Евро-1964).
Добавим, что последний матч на групповом этапе Германия сыграет 23 июня против сборной Швейцарии.
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