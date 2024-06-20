После вчерашней победы со счетом 2:0 и победы в первом туре над Шотландией со счетом 5:1, Германия стала второй командой в истории, которая забила аж семь голов в двух первых матчах чемпионата Европы, как это ранее делали Нидерланды на Евро-2008. Впрочем, это не единственное интересное достижение в исполнении "бундестим".

Германия стала пятой страной-хозяйкой, которая выиграла оба стартовых матча чемпионата Европы после Испании в 1964 году, Франции в 1984 году, Нидерландов в 2000 году и Франции в 2016 году. Три из этих четырех предыдущих команд выходили по крайней мере в финал соревнований (за исключением Евро-2020, который проходил в 11 странах).

Напомним, что Германия стала первой сборной, которая обеспечила себе участие в плей-офф на нынешнем турнире.