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Германия стала пятой страной-хозяйкой, которая выиграла оба стартовых матча чемпионата Европы
Три из четырех таких команд выходили, как минимум, в финал континентального турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
После вчерашней победы со счетом 2:0 и победы в первом туре над Шотландией со счетом 5:1, Германия стала второй командой в истории, которая забила аж семь голов в двух первых матчах чемпионата Европы, как это ранее делали Нидерланды на Евро-2008. Впрочем, это не единственное интересное достижение в исполнении "бундестим".
Германия стала пятой страной-хозяйкой, которая выиграла оба стартовых матча чемпионата Европы после Испании в 1964 году, Франции в 1984 году, Нидерландов в 2000 году и Франции в 2016 году. Три из этих четырех предыдущих команд выходили по крайней мере в финал соревнований (за исключением Евро-2020, который проходил в 11 странах).
Напомним, что Германия стала первой сборной, которая обеспечила себе участие в плей-офф на нынешнем турнире.
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