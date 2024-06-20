Венгрия не выигрывает уже восемь матчей подряд на чемпионате Европы

Вчерашнее поражение от Германии ставит подопечных Марко Росси в неприятное положение, поскольку им нужно будет выигрывать Шотландию в последнем туре и надеяться, что по дополнительным показателям выйдут в плей-офф с третьего места. Впрочем, статистика "мадьяр" на чемпионатах Европы сейчас играет не в их пользу.

Венгрия не выигрывает уже восемь матчей подряд на континентальном турнире (4 ничьи и 4 поражения). Последний раз "трехцветные" побеждали на Евро-2016, где они были сильнее Австрии (2:0) в первом туре тех соревнований.

Добавим, что матч последнего тура для венгров на Евро-2024 состоится 23 июня в 22:00 в Штутгарте против сборной Шотландии.