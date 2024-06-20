Бражко: Словакия знает, что делать на поле. Они не просто пинают мяч

Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Владимир Бражко проаналазировал игру национальной команды Словакии.

"Мы должны понимать, что это хорошо организованная команда, которая знает, что делать на поле. Они хорошо прессингуют и очень компактно защищаются. Также они очень хороши на контратаках.

Они показывают действительно хороший футбол, а не просто пинают мяч. Нам будет сложно, и это определенно будет интересный матч", - цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.