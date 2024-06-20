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Бражко: Словакия знает, что делать на поле. Они не просто пинают мяч
Лёгкой игры никто не ждёт
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Владимир Бражко проаналазировал игру национальной команды Словакии.
"Мы должны понимать, что это хорошо организованная команда, которая знает, что делать на поле. Они хорошо прессингуют и очень компактно защищаются. Также они очень хороши на контратаках.
Они показывают действительно хороший футбол, а не просто пинают мяч. Нам будет сложно, и это определенно будет интересный матч", - цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.
Напомним, поединок между Украиной и Словакией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 состоится 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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