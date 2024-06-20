Довбик: У нас есть еще два матча, в которых можно исправить ситуацию

Нападающий сборной Украины Артем Довбик высказался о поражении против национальной команды Румынии (0:3) в стартовом матче на Евро-2024.

"Это был очень трудный матч для нас в психологическом плане, потому что результат стал шоком для всех игроков и для всей страны. Как-то оправдывать нас я не хочу, критика в нашу сторону заслужена. Хочу только попросить прощения у болельщиков за эту игру. У нас есть еще два матча, в которых можно исправить ситуацию. Конечно, сейчас наше психологическое состояние не самое лучшее, но мы неоднократно показывали, что умеем выходить из трудных ситуаций.

Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или "трансфермаркетах", а доказывать все своей игрой. Как показывает матч против Румынии, деньги не играют в футбол, и на бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе.

Причины поражения? Это совокупность факторов. Конечно, голы - это ошибки. К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным. Они нейтрализовали нашу атаку. В принципе, мы держали мяч, но какой-либо серьезной угрозы не могли создать. Думаю, что, в первую очередь, это заслуга Румынии. Но я надеюсь, что в следующем матче мы сможем проявить свои лучшие качества", - передаёт слова Довбика официальный сайт УЕФА.