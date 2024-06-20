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Джердан Шакири забил свой 10-й гол на чемпионатах мира и Евро
По этим показателям он опережает Эусебиу, Ширера и Рауля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцария вчера избежала поражения от Шотландии благодаря великолепному голу от ветерана сборной Джердана Шакири. 32-летний полузащитник принял участие в своем седьмом крупном турнире для сборной (Чемпионат мира/Европа), что является наибольшим показателем в истории страны.
Кроме того, Шакири забил свой 10-й гол на Чемпионате мира и Евро. Игрок на каждом из этих турниров отличился по пять раз. Стоит добавить, что с момента его первого такого гола прошло почти 10 лет, когда он сделал хет-трик в ворота Гондураса на ЧМ-2014.
Xherdan Shaqiri (10) has scored more major tournament goals (World Cup + Euros) than:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2024
Eusébio: 9
Alan Shearer: 9
Patrick Kluivert: 8
Wayne Rooney: 7
Raul: 6
Zlatan Ibrahimovic: 6
????????????????#Euro2024 #SCOSUI pic.twitter.com/byUmMlfF8i
Добавим, что в последнем туре Швейцария встретится со сборной Германии, с которыми они сыграют 23 июня в 22:00 во Франкфурте.
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