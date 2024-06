Джердан Шакири забил свой 10-й гол на чемпионатах мира и Евро

Швейцария вчера избежала поражения от Шотландии благодаря великолепному голу от ветерана сборной Джердана Шакири. 32-летний полузащитник принял участие в своем седьмом крупном турнире для сборной (Чемпионат мира/Европа), что является наибольшим показателем в истории страны.

Кроме того, Шакири забил свой 10-й гол на Чемпионате мира и Евро. Игрок на каждом из этих турниров отличился по пять раз. Стоит добавить, что с момента его первого такого гола прошло почти 10 лет, когда он сделал хет-трик в ворота Гондураса на ЧМ-2014.

Xherdan Shaqiri (10) has scored more major tournament goals (World Cup + Euros) than:



Eusébio: 9

Alan Shearer: 9

Patrick Kluivert: 8

Wayne Rooney: 7

Raul: 6

Zlatan Ibrahimovic: 6



????????????????#Euro2024 #SCOSUI pic.twitter.com/byUmMlfF8i