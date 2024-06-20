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Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Словения - Сербия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
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Команды группы С пока не впечатляют результативностью по сравнению с другими квартетами. Имеем лишь 3 гола - по одному от Англии, Дании и Словении. Кстати, в таком же порядке сборные выстраивались в турнирной таблице. Последними являются сербы, которые без сомнений, будут пытаться улучшить положение в матче со словенцами.
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Чемпионат Европы 2024. Группа С
20.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Словения - Сербия. 16:00
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
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