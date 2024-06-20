Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Команды группы С пока не впечатляют результативностью по сравнению с другими квартетами. Имеем лишь 3 гола - по одному от Англии, Дании и Словении. Кстати, в таком же порядке сборные выстраивались в турнирной таблице. Последними являются сербы, которые без сомнений, будут пытаться улучшить положение в матче со словенцами.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Чемпионат Европы 2024. Группа С

20.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1