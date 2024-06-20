ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в своей истории Шотландия добыла очки на Евро в матче, в котором она пропустила гол
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Стива Кларка добыли первые очки на Евро-2024, сыграв в результативную ничью со Швейцарией (1:1). "Тартановая армия" остается непобедимой против "красных крестов" на крупных турнирах (1 победа и 1 ничья), избежав поражения в шести из последних семи матчей против них (2 победы, 4 ничьи и 1 поражение). Действительно, 44% их очков на групповом этапе (4/9) на чемпионате Европы были набраны против швейцарцев.
Кроме того, впервые в своей истории Шотландия добыла очки на Евро в матче, в котором она пропустила гол. До этого "тартановая армия" проиграла предыдущие шесть таких игр, в которых они пропускали мячи.
Добавим, что в последнем туре Евро-2024 Шотландия сыграет 23 июня против сборной Венгрии. В случае победы подопечные Стива Кларка будут иметь большие шансы на попадание в плей-офф турнира.
Популярное сейчас
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Анчелотти и игроки Реала контактировали с Луниным после поражения Румынии
- Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО