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Испания - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Испания - Италия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испания и Италия вполне комфортно разобрались со своими балканскими оппонентами в первом туре и теперь выяснят, кто более достоин возглавить группу.
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Чисто теоретически ничьей может хватить обеим, чтобы выйти в плей-офф, но мы же не верим, что они сыграют на 0:0? Не верим, правда!?
Евро-2024. Группа В. 2-й тур
20 июня. Гельзенкирхен. "Ауф Шальке"
Испания 22:00 Италия
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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