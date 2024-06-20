Испания - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Испания и Италия вполне комфортно разобрались со своими балканскими оппонентами в первом туре и теперь выяснят, кто более достоин возглавить группу.

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Чисто теоретически ничьей может хватить обеим, чтобы выйти в плей-офф, но мы же не верим, что они сыграют на 0:0? Не верим, правда!?

Евро-2024. Группа В. 2-й тур

20 июня. Гельзенкирхен. "Ауф Шальке"

Испания 22:00 Италия

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1