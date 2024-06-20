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Швейцария проиграла лишь один из последних 12 матчей на чемпионате Европы
В плей-офф "красные кресты" вылетали лишь в серии пенальти
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Швейцарии с 4 очками после двух туров занимает второе место в группе А. "Красные кресты" находятся в шаге от выхода в 1/8 финала Евро-2024 и при этом демонстрируют изрядную хорошую статистику выступлений на континентальном турнире в последнее время.
За последние 12 матчей на чемпионатах Европы, Швейцария проиграла лишь раз (Италии в 2021 году). К тому же, начиная с 2016 года, "красные кресты" когда выходили в плей-офф, то уступали своим соперникам только в серии пенальти (вылет в 1/8 от поляков на Евро-2016 и вылет 1/4 от испанцев на Евро-2020).
Добавим, что в последнем туре Швейцария сыграет против сборной Германии 23 июня во Франкфурте.
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