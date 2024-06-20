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Форвард сборной Словакии Хараслин: Хотим выступить с Украиной даже лучше, чем с Бельгией
Большие амбиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Словакии и чешской "Спарты" Лукаш Хараслин рассказал о подготовке к игре с национальной команды Украины на Евро-2024.
"Тренер показал нам несколько видеокадров с игрой Украины, это действительно отличная команда. Так что нам не следует их недооценивать. Мы обязательно захотим показать, на что мы способны. Мы хотим выступить даже лучше, чем против Бельгии, и исправить некоторые допущенные нами ошибки. Искренне верим, что добьёмся успеха.
У Украины есть потрясающие игроки, как и у Бельгии. Трудно сказать, будет ли это похожий или другой матч – посмотрим. Я твердо верю, что мы будем готовы, как и против Бельгии. Если мы будем держаться вместе и играть друг за друга, тогда мы сможем добиться успеха", - цитирует Хараслина пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч между Украиной и Словакией пройдёт 21 июня.
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