Форвард сборной Словакии Хараслин: Хотим выступить с Украиной даже лучше, чем с Бельгией

Нападающий сборной Словакии и чешской "Спарты" Лукаш Хараслин рассказал о подготовке к игре с национальной команды Украины на Евро-2024.

"Тренер показал нам несколько видеокадров с игрой Украины, это действительно отличная команда. Так что нам не следует их недооценивать. Мы обязательно захотим показать, на что мы способны. Мы хотим выступить даже лучше, чем против Бельгии, и исправить некоторые допущенные нами ошибки. Искренне верим, что добьёмся успеха.

У Украины есть потрясающие игроки, как и у Бельгии. Трудно сказать, будет ли это похожий или другой матч – посмотрим. Я твердо верю, что мы будем готовы, как и против Бельгии. Если мы будем держаться вместе и играть друг за друга, тогда мы сможем добиться успеха", - цитирует Хараслина пресс-служба УЕФА.