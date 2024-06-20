Защитник сборной Словакии Ганцко: Никто не ожидал такого результата от Украины

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко поделился ожиданиями перед встречей с Украиной на чемпионате Европы-2024.

"Несмотря на то, что мы набрали три очка против фаворита, пока ничего не подтверждено. Мы уже смотрели видеозаписи с игрой Украине. Они проиграли первую игру, и никто не ожидал такого результата.

У них есть талантливые молодые игроки, которые уже играют в больших клубах. Нам нужно быть очень осторожными и снова показать свою лучшую игру, чтобы рассчитывать на победу или ничью", - передаёт слова Ганцко официальный сайт УЕФА.