Каспер Хьюлманд перед игрой с Англией: Мы выйдем на поле с настроем на победу

Дания встретится сегодня с Англией во втором туре в группе С. Это будет их первая встреча с тех пор, как "три льва" переиграли своего соперника в полуфинале Евро-2020, где все решило добивание Гарри Кейна с пенальти в экстратайме. Главный тренер датчан Каспер Хьюлманд заявил, что его игроки уже давно избавились от горького привкуса поражения трехлетней давности и они не подпитываются мыслями о реванше.

"Мне понадобилось время, чтобы переварить это. Я носил это в себе некоторое время. Такие поражения заставляют нас учиться и расти, но они также заставляют вас верить, что вы можете это сделать, потому что мы были так близки (к финалу). Мы выйдем на поле с настроем на победу. Мы будем бороться за мяч, Англия обладает высоким качеством и хорошо контролирует владение мячом. У нас были хорошие результаты против Англии, когда мы контролировали мяч. Поэтому мы будем стараться делать то, что у нас получается лучше всего. Но ничего не дается даром, за это надо бороться", - заявил Каспер Хьюлманд на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок между Данией и Англией состоится 20 июня в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Дойче-банк-парк" во Франкфурте.