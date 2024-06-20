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Польша - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Польша - Австрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
И Польша, и Австрия свои первые матчи на Евро-2024 проиграли. Но проиграли грозным соперникам – фаворитам группы, создав достойное противодействие. Этим сборным трудно уже рассчитывать на одно из первых двух мест в группе, а вот за третье можно побороться. И в этой борьбе очный матч поляков и австрийцев – крайне важен.
EURO Grp. D
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|0
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Обоих устроит только победа. Ничья может лишить шансов на выход в плей-офф обе сборные, ведь не все третьи места квартетов дадут пропуск в следующий раунд. Поэтому разжиться нужно тремя баллами.
Матч второго тура Евро-2024 группы D Польша - Австрия состоится в пятницу, 21-го июня, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре от UA-Футбол >>>
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