Польша - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

И Польша, и Австрия свои первые матчи на Евро-2024 проиграли. Но проиграли грозным соперникам – фаворитам группы, создав достойное противодействие. Этим сборным трудно уже рассчитывать на одно из первых двух мест в группе, а вот за третье можно побороться. И в этой борьбе очный матч поляков и австрийцев – крайне важен.

EURO Grp. D # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2 Франция 1 1 0 0 1-0 3 3 Польша 1 0 0 1 1-2 0 4 Австрия 1 0 0 1 0-1 0

Обоих устроит только победа. Ничья может лишить шансов на выход в плей-офф обе сборные, ведь не все третьи места квартетов дадут пропуск в следующий раунд. Поэтому разжиться нужно тремя баллами.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Польща - Австрія Смотреть трансляцию

Матч второго тура Евро-2024 группы D Польша - Австрия состоится в пятницу, 21-го июня, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.

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