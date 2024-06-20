Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина

Сборная Сербии пригрозила покинуть чемпионат Европы-2024, если УЕФА не наложит строгое наказание на национальные команды Хорватии и Албании за оскорбительные выкрики во время их очного поединка в среду (2:2). Об этом сообщает Daily Mail.

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Напомним, что во время игры было слышно, как фанаты обеих команд выкрикивали лозунг: "Убей серба".

"То, что произошло - это скандал. Мы будем просить УЕФА применить санкции, даже ценой снятия с соревнований. Федерации обеих стран должны быть наказаны. Если этого не случится - мы подумаем, как быть дальше", — заявил генеральный секретарь Футбольной Ассоциации Сербии Йован Сурбатович.

Напомним, первый матч на Евро-2024 Сербия проиграла Англии со счётом 0:1. Сегодня, в 16:00, подопечные Драгана Стойковича сыграют против Словении.