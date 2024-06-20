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Роберт Левандовский может завтра сыграть против сборной Австрии
Об этом сообщает журналист Томаш Влодарчик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" повредил бицепс в товарищеском матче против Турции. Быстро стало понятно, что он не сможет сыграть в первой игре Евро-2024 против Нидерландов (поражение поляков 1:2). Чтобы вернуть Роберта Левандовского в строй ко второму матчу против Австрии, медицинский штаб поляков занимался ускоренной реабилитацией лечения в криокамере.
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В среду капитан сборной вышел на тренировку вместе с другими партнерами по команде. Сегодня стало известно, что нападающий уже готов к игре. Ожидается, что против Австрии Роберт Левандовский выйдет в стартовом составе.
????Robert Lewandowski gotowy na Austrię. Kapitan ma zagrać jutro w podstawowym składzie:https://t.co/lY4YfRaKyu— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 20, 2024
Добавим, что поединок между Польшей и Австрией состоится 21 июня в 19:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
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