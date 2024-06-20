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Битва восточноевропейцев. Стартовые составы команд на матч Словения - Сербия
Наставники определились с выбором исполнителей
Фото: збірна Словенії
Второй тур Евро-2024 продолжится матчем в группе C, в котором Словения сыграет с Сербией.
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Начало поединка - в 16:00. Уже известны стартовые составы команд.
Словения: Облак - Корничник, Дркушич, Бийол, Янжа - Стоянович, Гнезда Черин, Елсник, Млакар - Шпорар, Шешко
Сербия: Райкович - Велькович, Миленкович, Павлович - Живкович, Илич, Лукич, Младенович - Тадич - Влахович, Митрович
Также отметим, что в первом туре Словения сыграла вничью с Данией (1:1), а Сербия уступила Англии с минимальным счётом - 0:1.
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