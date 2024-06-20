Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Фавориты группы D. Франция и Нидерланды имеют немалые амбиции по выходу в плей-офф, и уже сделали первый шаг в этом направлении, одержав победы в первом туре. Хотя и не слишком уверены. Так или иначе, французы и Нидерландцы – в лидерах турнирной таблицы, а в матче между собой определят, кто более достоин первого места.

EURO Grp. D # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2 Франция 1 1 0 0 1-0 3 3 Польша 1 0 0 1 1-2 0 4 Австрия 1 0 0 1 0-1 0

Матч второго тура Евро-2024 группы D Нидерланды - Франция состоится в пятницу, 21-го июня, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.

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