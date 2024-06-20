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Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Нидерланды - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фавориты группы D. Франция и Нидерланды имеют немалые амбиции по выходу в плей-офф, и уже сделали первый шаг в этом направлении, одержав победы в первом туре. Хотя и не слишком уверены. Так или иначе, французы и Нидерландцы – в лидерах турнирной таблицы, а в матче между собой определят, кто более достоин первого места.
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Матч второго тура Евро-2024 группы D Нидерланды - Франция состоится в пятницу, 21-го июня, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре от UA-Футбол >>>
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