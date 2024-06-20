Луис де ла Фуэнте перед игрой с Италией: Это классика футбола, противостояние, которое легко могло бы стать финалом Евро или чемпионата мира

Сегодня действующие чемпионы Европы будут иметь серьезный тест, поскольку им будет противостоять сборная Испании. Главный тренер "Фурии Роха" Луис де ла Фуэнте накануне матча заявил, что он не готовится к изящной игре, а ожидает настоящую битву на поле.

"Мы готовы к грязи, к глубоким раскопкам в карьере и к целому дню в офисе. Мы готовы ко всему. Мы знаем, в какой футбол они играют и насколько они конкурентоспособны, поэтому не будем удивлены. Я ожидаю сильную, агрессивную Италию, которая будет пытаться контролировать владение мячом. Это самый важный матч на групповом этапе. Мы во многом похожи, они также команда, которая все еще находится на стадии развития, с большим количеством молодых игроков и новым тренером, очень конкурентная в своем подходе... Когда я вижу их, я будто смотрю на себя в зеркало. Это команда на подъеме с очень хорошим коллективным мышлением. Это будет очень сбалансированный матч между двумя традиционными командами. Это классика футбола, противостояние, которое легко могло бы стать финалом Евро или чемпионата мира", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Reuters.

Добавим, что матч между Италией и Испанией состоится 20 июня в 22:00 на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.